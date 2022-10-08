Многоквартирный дом изымают в Нижнем Новгороде для создания террасного парка

Земельный участок и помещение в многоквартирном доме изымаются для создания террасного парка в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление от 5 октября 2022 года опубликовано на официальном сайте нижегородской мэрии.

Дом расположен по адресу: переулок Лудильный, 2. Он изымается в соответствии с приказом областного Минграда "Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, М. Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода". Земельный участок и помещение изымаются для муниципальных нужд.

Отмечено, что дом находится в общей долевой собственности собственников помещений. Им будет выплачено денежное возмещение убытков от изъятия собственности.

Если правообладатели будут отказываться от передачи собственности, то в суд будет подан иск о принудительном изъятии земли.