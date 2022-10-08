Курсанты Академии МВД приняли присягу у Вечного огня в Нижегородском кремле Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Учащиеся первого курса Нижегородской академии МВД России приняли присягу у Вечного огня в Нижегородском кремле вчера, 7 октября. Участниками торжественной церемонии стали 283 курсанта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников, замполномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин и начальник регионального ГУ МВД Юрий Арсентьев.

Пётр Банников обратился к курсантам и подчеркнул, что в их жизни состоялся особый и знаменательный день.

– Для каждого, кто поступает на службу в органы внутренних дел, первые шаги к профессии начинаются с этой торжественной клятвы. От лица правительства Нижегородской области и от себя лично позвольте вас поздравить! – сказал замгубернатора.

По его словам, курсанты выбрали сложную и ответственную профессию. Пётр Банников пожелал им использовать знания, приобретённые в стенах академии, с успехом для каждого начинания. А также замглавы Нижегородской области пожелал прошедшим присягу крепкого здоровья, счастья и уверенности в достижении намеченных целей.