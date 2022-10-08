Вагон электрички сошёл с рельсов в Нижнем Новгороде

Вагон поезда сошёл с рельс в Нижнем Новгороде. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Вагон электрички сошёл с рельсов в Канавинском районе Нижнего Новгорода вчера, 7 октября. Пострадавших при происшествии нет. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской транспортной прокуратуры, добавив, что ведомство организовало проверку по факту произошедшего.

По предварительным данным, один из вагонов пригородного поезда сошёл с рельсов примерно в 11:20 7 октября в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В этот момент состав перемещался в вагоноремонтное депо и пассажиров в нём не было. К счастью, не пострадал никто.

Транспортная инфраструктура также не была повреждена. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.