Ещё двое мобилизованных нижегородцев сыграют свадьбы в воинской части в Клинцах

Ещё двое мобилизованных жителей Нижегородской области сыграют свои свадьбы в воинской части в Клинцах Брянской области. Их невесты из Выксы и Красных Баков уже едут к ним. Об этом в своём телеграм-канале рассказал председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

– Приятно сообщить, что история влюблённых из Шаранги получила продолжение. Ещё двое военнослужащих выразили желание оформить законный брак со своими вторыми половинками, – написал Евгений Люлин.

По его словам, церемонии бракосочетания будут организованы в местном ЗАГСе.

Председатель Заксобрания Нижегородской области отметил, что из Клинцов возвращаются домой несколько ошибочно мобилизованных нижегородцев. Они имеют законное право на отсрочку. Ранее мы рассказывали о студенте из Воротынца, который вернулся домой из воинской части.

Также Евгений Люлин добавил, что сейчас крайне важно "чутко реагировать" на все просьбы военнослужащих, чьи дети, жёны или родители остались без надёжного мужского плеча.

– Такая задача стоит сейчас перед областной призывной комиссией по мобилизации, – подытожил спикер Заксобрания.