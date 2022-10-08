Мину времён ВОВ обезвредили в Володарском районе. Фото: Управление Росгвардии по Нижегородской области

Мину времён Великой Отечественной войны обезвредили в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

По данным ведомства, снаряд, больше полувека пролежавший в земле, обнаружили грибники в лесополосе Володарского района. Его обезвредили сотрудники ОМОН "Буревестник" Управления Росгвардии по Нижегородской области. Взрывоопасный предмет был идентифицирован как 82-миллиметровая миномётная мина со следами коррозии. Боеприпас был уничтожен с соблюдением всех требований безопасности.

В нижегородском Управлении Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов требуется сообщить о них в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженными предметами, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.

Напомним, несколько дней назад другой снаряд времён Великой Отечественной войны обезвредили в Дзержинске.