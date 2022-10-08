Нижневолжскую набережную перекрыли в Нижнем Новгороде 8 октября из-за закрытия мотосезона. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижневолжскую набережную перекрыли в Нижнем Новгороде сегодня, 8 октября, в связи с "Областным закрытием мотосезона". Движение транспорта также временно приостановили и по другим улицам города. Об этом сообщили в нижегородском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на время проезда мотоколонны проезд запрещён по маршруту Нижневолжская набережная – Канавинский мост – улица Самаркандская – улица Должанская – Московское шоссе – Сормовское шоссе – улица Коминтерна дом 34Б.

Кроме того, с 00:01 до 13:00 8 октября 2022 года в Нижнем Новгороде запрещена парковка справа от памятника "Катер "Герой" – со стороны Казанского съезда.