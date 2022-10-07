Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Владимира Путина с юбилеем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Владимира Путина с 70-летием в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин вспомнил, какие теплые слова сказал Владимир Владимирович в адрес Нижнего Новгорода в прошлом году.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода в ходе визита в столицу Приволжья 21 августа. Он посетил гала-шоу «Начало нового» на Нижневолжской набережной, где выступил с торжественной речью.

– За каждым крупным проектом (метро, дороги, реконструкция важных объектов) – поддержка главы государства. И многое, что казалось невозможным, благодаря ему стало реальным. С днём рождения, Владимир Владимирович! – поздравил главу государства Глеб Никитин.