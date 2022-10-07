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Общество7 октября 2022 17:24

Опасный химический элемент обнаружили в мёде Нижегородского производства

Его наличие в продукции пчеловодства запрещено
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Опасный химический элемент обнаружили в мёде Нижегородского производства

Опасный химический элемент обнаружили в мёде Нижегородского производства

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты лаборатории химико-токсикологических исследований нашли в продукции нижегородского пчеловодства опасный химический элемент. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

После проведения исследования в образце мёда был обнаружен химический элемент. Его содержание в продукции пчеловодства запрещено, так как он небезопасен для потребителя.

По данным референтного центра Россельхознадзора, концентрация этого опасного элемента увеличивается, когда производители растапливают мед для того, чтобы придать ему товарный вид. Кроме того, его уровень также повышается не только при нагревании, но и при добавлении в состав продукта глюкозы или инвертного сахара.

– О результатах испытаний проинформирован его инициатор в целях недопущения поступления указанной продукции в продажу, – отметили в Нижегородском референтном центре Россельхознадзора.