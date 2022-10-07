Мобилизованные нижегородцы смогут оставить животных в приютах на время службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные нижегородцы смогут отдать домашних питомцев в приюты региона на время службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заботиться о животных до возвращения хозяина будет государство.

Чтобы нижегородцу оставить домашнего любимца в приюте, ему необходимо посетить государственное ветеринарное управление по месту жительства. С собой нужно взять копию повестки из военкомата и ветеринарный паспорт (при наличии). После рассмотрения заявления, комитет ветеринарии решит в каком именно приюте стоит разместить питомца.

Кроме того, домашних животных вакцинируют против бешенства, если это необходимо. А также окажут им ветеринарную помощь, если потребуется.

– По всем вопросам, связанным с размещением животных в ситуации, когда хозяин мобилизован, можно обратиться в профильный отдел комитета ветеринарии Нижегородской области по телефону: 8 (831) 433-64-67, – отметили в ведомстве.