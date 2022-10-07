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Общество7 октября 2022 15:13

Проект строительства автодороги на Стрелке разрабатывают в Нижнем Новгороде

Улица Стрелка и улица Совнаркомовская соединятся дорогой
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Проект строительства автодороги на Стрелке разрабатывают в Нижнем Новгороде

Проект строительства автодороги на Стрелке разрабатывают в Нижнем Новгороде

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Изыскательные работы на участке строительства новой автомобильной дороги, которая соединит улицы Стрелка и Совнаркомовская, начались в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ «ГУММиД».

Напомним, новая автомобильная дорога соединит улицу Стрелка с улицей Совнаркомовской в 2023 году. Объем инвестиций составил 72,8 миллиона рублей. На участке площадью 9 751 кв. м реализуют строительство дороги за 7 месяцев.

Подрядная организация на сегодняшний день, 7 октября, проводит изыскательные работы на участке строительства дороги.

По данным заявителя проекта, уже идет разработка проектно-сметной документации. Кроме того, необходимо согласовать решения по проекту с ресурсоснабжающими организациями.