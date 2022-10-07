Поздравительная открытка появилась на башне Нижегородского кремля в честь 70-летия Владимира Путина

Подсветка украсила Дмитриевскую башню ФОТО: телеграм-канал «Нижний №1»

Поздравительная открытка для Владимира Путина появилась на Дмитриевской башне Нижегородского кремля 7 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».

Со слов очевидцев, праздничная подсветка украсила башню Кремля 7 октября не просто так. Она является поздравительной открыткой президенту Владимиру Путину. Сегодня, 7 октября, у него юбилей. Владимиру Владимировичу исполняется 70 лет.

– Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам, – эта цитата президента Владимира Путина хорошо читается на башне Нижегородского кремля на фоне светового Российского триколора.