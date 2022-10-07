Ветхие сараи снесут на трех улицах в Автозаводском районе Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Деревянные сараи, представляющие опасность, снесут на трех улицах в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Ветхие сооружения находятся у дома №21а на улице Мончегорской, у дома №17 на улице Космической и у дома №10 на улице Маковского.

– Самовольные постройки представляют опасность для детей, подростков, кроме того, существует угроза повторного возгорания, – сообщили в управлении жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района.

Подрядчик снесет деревянные сараи и вывезет весь мусор до конца октября. Также подрядная организация покроет растительным грунтом места сооружений.

Ранее сообщалось, что снос аварийного и расселённого дома №9 на улице Керченская в Канавинском районе Нижнего Новгорода обойдется в сумму свыше 16 миллионов рублей.