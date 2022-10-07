Работу автобуса А-11 продлят в вечернее время в Нижнем Новгороде с 7 октября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Время отправления последнего вечернего рейса автобусного маршрута А-11 скорректировано в Нижнем Новгороде с 7 октября. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

По ее словам, с вечера 7 октября автобусы продлят работу по маршруту А-11 (улица Дружаева – Аэропорт) по просьбе жителей Автозаводского района и работников ГАЗа.

С конечной остановки «улица Дружаева» автобус будет отправляться в 22.11.

Напомним, маршрут автобуса А-30 планируют продлить в Нижнем Новгороде до гипермаркета «Лента», находящегося на улице Коминтерна, 11 в Сормовском районе, возле железнодорожной станции «Варя».