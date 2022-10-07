Новый аппарат УЗИ получила нижегородская детская поликлиника №39. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородской детской поликлинике №39 появился новый аппарат для проведения УЗИ-диагностики. Приобрести оборудование удалось благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На закупку аппарата было направлено более 3,7 млн рублей. Соответствующие средства выделены из федерального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

По информации медицинского учреждения, аппарат предназначен для проведения УЗИ сердца, диагностики органов брюшной полости, органов малого таза, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы и тазобедренных суставов. Также возможна нейросонография – ультразвуковое исследование головного мозга у новорожденных и годовалых детей.

- Сам проект долгосрочный. Он включает в себя и капитальный ремонт здания, и обновление внутренних помещений, и приобретение нового современного оборудования, и обновление автопарка. Совсем недавно, в конце сентября, мы получили новый автомобиль по этой же программе для участковой службы. Сейчас мы очень ждем окончания ремонта в поликлинике, — рассказала руководитель поликлиники №39 Инна Кондратьева.

Она также отметила, что поликлиника №39 одна из первых в регионе начала участвовать в нацпроекте «Здравоохранение». Напомним, что национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».