Уровень социально-экономического развития Дзержинска остается стабильно высоким

Правительство Нижегородской области провело оценку уровня социально-экономического развития муниципальных районов, муниципальных и городских округов региона за первое полугодие 2022 года. Оценка, проведенная по утвержденной методике, показала стабильно высокий уровень развития городского округа Дзержинск.

При анализе ситуации такие показатели, как инвестиционная активность на территории муниципалитета, наращивание налогового потенциала, уровень жизни населения и другие сравниваются со среднеобластным уровнем. Исходя их этого, все территории получают одну из трех возможных оценок – выше среднего, средний или ниже среднего уровня социально-экономического развития. Для объективности все населенные территории разделены на группы исходя из количества населения. Так, в одну группу с Дзержинском вошли все территории с населением свыше 70 тысяч человек.

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что по основным показателям социально-экономического развития Дзержинск в течение последних пяти лет держит уровень выше среднего и занимает пятую строчку в рейтинге социально-экономического развития среди городов Нижегородской области.

«С каждым годом в Нижегородской области растет уровень развития, и для того чтобы поддерживать темп развития, необходимо ежегодно активизировать работу по всем направлениям – наполняемости бюджета, реализации нацпроектов, привлечению инвестиций, эффективному расходованию бюджетных средств, развитию промышленного сектора, малого и среднего бизнеса, собираемости налогов, снижению уровня безработицы и другим. На развитие города не смогла оказать существенного отрицательного влияния даже пандемия», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Отметим, что по итогам полугодия Дзержинск занимает 4 место в областном рейтинге развития территорий, тогда как по итогам первого квартала был только шестым. Кроме Дзержинска, в течение пяти лет, начиная с 2017 года, уровень социально-экономического развития выше среднего по области сохраняют Богородский и Кстовский районы, Выкса, Нижний Новгород и Саров.