Нижегородец обнаружил гору автомобильных покрышек на улице Марата ФОТО: телеграм-канал «Нижний №1»

Житель Нижнего Новгорода обнаружил свалку автомобильных шин на улице Марата, 51. Найденные им покрышки относятся к IV классу малоопасных отходов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».

Гору автомобильных покрышек нашел нижегородец в Канавинском районе. Некоторые из них раскрашены в разные цвета, что говорит о сборе шин с разных дворов Нижнего Новгорода.

IV класс опасности отходов говорит о том, что состав покрышек может негативно воздействовать на экосистему. Поэтому шины подлежат переработке.

Как сообщили в администрации Канавинского района, место складирования шин находится по адресу: улица Марата, 59. Это рядом с домом №51 по той же улице. Второе место, организованное для этого администрацией, – улица Декабристов, 49.

При накоплении данных отходов осуществляется вывоз их в крупнейший завод по переработке шин – Дмитровский завод РТИ.

По данным администрации Канавинского района, работы по отвозу шин на переработку будут продолжаться. Также стоит отметить, что жители района проинформированы об этих мероприятиях.

– Сами жители со своих придомовых территорий свозят шины на специализированное место для отправки на перерабатывающий завод, – отметили в районной администрации.