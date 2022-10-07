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Общество7 октября 2022 11:02

Восемь многоквартирных домов остаются без тепла в Нижнем Новгороде

Пуск тепла в эти дома отложен из-за аварии
Мария СОРОКИНА

Отопление поступает почти во все многоквартирные дома Нижнего Новгорода. Соответствующее заявление сделал глава города Юрий Шалабаев в ходе онлайн-конференции 7 октября. По его словам, в настоящее время без отопления остаются только 8 многоквартирных домов, что составляет 0,1% от всего количества домов в городе.

- Тепло в эти дома не запущено в связи с аварийной ситуацией, она устраняется. Со стороны «Теплоэнерго» отопление идет во все дома. А так, видел достаточно большое количество сообщений. Что где-то нет отопления. Проверяем вместе с домоуправляющими компаниями, подключаются районные администрации и ГЖИ, - сказал мэр.

По его словам, как правило, отопления нет в одной из комнат и эту проблему решает ДУК или ТСЖ. Бывает и так, что для решения проблемы нужно открыть задвижку.

В связи с тем, что вопросы подачи тепла становятся все более локальными, Шалабаев попросил указывать в обращении конкретную квартиру, где отсутствует отопление.