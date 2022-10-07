АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги диагностики резервуаров за 9 месяцев

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило за 9 месяцев текущего года диагностику 19 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на производственных объектах Горьковского и Рязанского районных нефтепроводных управлений, а также Володарского районного нефтепродуктопроводного управления в Нижегородской, Рязанской и Московской областях. Суммарный объем обследованных емкостей - 253 тыс. куб. м.

Работы выполнены в рамках программы диагностики резервуарных ёмкостей предприятия, реализуемой в текущем году. Цель – обеспечение эффективного и безопасного режима эксплуатации объектов ПАО «Транснефть».

Плановые мероприятия проводились по техническому диагностированию семи резервуаров вертикальных стальных с понтоном объёмом от 7,5 до 50 тыс. куб. м, двух резервуаров вертикальных стальных с алюминиевой крышей объёмом 20 тыс. куб. м, а также десяти резервуаров вертикальных стальных объёмом от 5 до 20 тыс. куб. м. Резервуары используются для хранения нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по магистральным нефтепродуктопроводам Горький – Ярославль, Новки – Рязань, Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу вокруг г. Москвы, а также нефтепроводам Горький – Коромыслово и Горький – Новки.

Проверка проводилась с помощью высокотехнологичного диагностического оборудования с применением системы ультразвукового и акустико-эмиссионного контроля. Выполнена диагностика сварных соединений, металлоконструкций и вспомогательных коммуникаций.

На линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево», кроме обследования полостей резервуаров и сопутствующих систем, выполнен мониторинг купольных алюминиевых крыш.

По итогам обследования установлено, что резервуары находятся в нормативном состоянии, не имеют визуальных и скрытых дефектов, влияющих на их дальнейшее безопасное использование. После завершения диагностических мероприятий срок работы резервуаров продлен на 12 месяцев.

Всего на производственных объектах АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2022 году планируется обследование 29 резервуаров.

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.