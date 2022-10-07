Центробанк предупредил нижегородцев о новой схеме мошенничества по телефону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередная волна мошенничества по телефону зафиксирована Центробанком. О новой схеме работы злоумышленников предупредили нижегородцев. Информация об этом появилась в официальном сообществе ВКонтакте «Банк России».

По данным Центробанка, злоумышленники звонят человеку и, представляясь сотрудником банка, рассказывают об операциях по счету, которые сам пользователь не совершал. После этого они направляют в мессенджер или на почту поддельные документы с логотипом и печатью. Удостоверение может содержать данные реального сотрудника банка.

Таким образом, высылая поддельные документы, мошенники надеются убедить человека в правомерности своих действий, чтобы затем снять деньги с его личного счета или оформить на него кредит.

Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, а его сотрудники не звонят и не направляют им свои документы.

– Если вам позвонил мошенник, прервите разговор и заблокируйте номер звонящего, – порекомендовали на странице Банка России.

По всем вопросам касаемо сохранности денежных средств на платежном счету, можно позвонить в свой банк по номеру, который указан на его официальном сайте или на обратной стороне банковской карты.