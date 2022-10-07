Гигантскую «розетку» создают в Нижнем Новгороде для электроснабжения стройплощадки метро ФОТО: телеграм-канал «Метро НН»

Гигантскую «розетку» создают в Нижнем Новгороде для тоннелепроходческого щита. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Электроподстанцию на 2,5 мегаватта сооружают на улице Горького. Отдельная линия подстанции, мощности которой хватит на десяток многоэтажек, выделена для строительной площадки метро. Электричеством будет снабжаться тоннелепроходческий комплекс.

На стройплощадке новой станции метро уже все готово к пуску и налаживанию работ на подстанции. Они ожидаются в октябре.

Напомним, пассажиропоток нижегородского метро достигнет 86 миллионов человек к 2028 году.

Ранее сообщалось, что первая буровая машина появилась на строительной площадке новой станции метро на улице Горького в Нижнем Новгороде.