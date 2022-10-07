Ремонт дорог по нацпроекту БКАД завершился в Дзержинске. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» завершился в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках ремонтной кампании было обновлено 2,7 км дорог, в том числе и кольцевых дорог вокруг центральной части города.

На улице Гайдара и Чапаева дорожную разметку нанесли жидким пластиком, установили новые остановочные павильоны, обустроили газоны и установили ограждения в зоне пешеходных переходов. Проезжую часть и тротуары уложили особо прочным асфальтобетоном, который соответствует новым ГОСТам и сохраняется дольше.

По итогам дорожной кампании в городском округе Дзержинск к концу 2022 года будет отремонтировано более 12 км дорог. На ремонт автотрасс муниципальный бюджет выделил свыше 277 млн рублей.

- Благодаря участию Дзержинска в нацпроекте в этом году мы замкнули центральное кольцо широких городских дорог с высоким автомобильным трафиком. Этот транспортный узел имеет большое значение. Здесь проходит значительный поток общественного транспорта, поэтому проверяем не только дороги, но и тротуары, остановочные павильоны, доступную среду для маломобильных граждан. В целом работой доволен. Есть небольшие замечания, подрядчик должен их устранить в кратчайшие сроки. Мы уже приступили к формированию перечня дорог для ремонта в следующем году, - сказал глава Дзержинска Иван Носков.