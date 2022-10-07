Нижегородское «Торпедо» обыграло астанинский «Барыс» в матче КХЛ со счетом 3:1

«Торпедо» поднялось на 3 место в таблице Западной конференции Фото: Мария СОРОКИНА

ХК «Торпедо» одержал победу над «Барысом» из Астаны в домашнем матче 6 октября со счетом 3:1. Об этом сообщается на официальном сайте «Торпедо».

В первом периоде нападающий Кенни Агостино, сольно обыграв нескольких хоккеистов «Барыса» прошел к воротам и заставил соперника нарушить правила. После удаления нападающий Игорь Ларионов открыл счет в матче.

Во втором периоде голов не было. Только соперники нижегородских хоккеистов отправили шайбу в собственную штангу.

Третий период матча стал для «Торпедо» победным. На шестой минуте нападающий «Барыса» Егор Петухов сравнял счет, после чего начались моменты у обоих ворот. Меньше чем за три минуты до финальной сирены вратарь «Барыса» не справился с добиванием нападающего Николая Коваленко – 2:1. Далее нападающий Денис Ян поразил броском пустые ворота, что подвело к итогу матча – 3:1. Кроме того, в третьем эпизоде отметился вратарь Адам Хуска своей первой результативной передачей в КХЛ.

– Скажу честно, непростая игра. Команде было сложно, она находится в ситуации, когда приходится преодолевать трудности. Игра складывалась в таком ключе, что были моменты, но не было реализации, которую хотелось бы видеть. Пытаемся найти причины, с чем это связано, – отметил Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

«Торпедо» поднялось на 3 место таблице Западной конференции. Домашнюю серию матчей Нижегородская команда завершит с динамовцами Минска 9 октября.