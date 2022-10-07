К 105-летию НГЛУ им. Н.А. Добролюбова выпущены юбилейные транспортные карты

В 2022 году Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова отмечает своё 105-летие. В связи с этим событием «Ситикард» совместно с учебным заведением выпустил специальную серию транспортных карт, посвященных юбилейной дате. Они украшены логотипом университета и слоганом: «105 лет на одном языке со всем миром».

Транспортные карты «Ситикард» с юбилейной символикой Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова поступили в продажу с сегодняшнего дня, приобрести их можно в пунктах обслуживания «Ситикард» на улицах: Ванеева, Ленина и Гордеевской. Для транспортных карт действует вся линейка тарифов с бесплатной пересадкой и проездных билетов.

«Свой юбилейный год НГЛУ им.Н.А.Добролюбова отмечает значимыми научными событиями, - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова. - Вуз не только подтвердил свой статус Федеральной инновационной площадки, но и расширил её деятельность: к проекту «Полилингвальный методический ресурс» добавился ещё один - «Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды». Впервые на базе университета были проведены заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников сразу по 4-м иностранным языкам: французскому, итальянскому, испанскому и китайскому. Список образовательных программ пополнился такими инновационными направлениями как «ИТ-лингвистика» и «Инновационный менеджмент и внешнеэкономическая деятельность» (данная программа была разработана по запросу органов власти и крупных коммерческих предприятий, заинтересованных в подготовке профессиональных кадров, умеющих выстраивать экономические связи с разными странами как на западе, так и на востоке). Университет закрепился в Предметном национальном агрегированном рейтинге в укрупненной группe направлений подготовки «Языкознание и литературоведение», «Сервис и туризм», «Образование и педагогические науки», «Политические науки и регионоведение», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело». На базе НГЛУ создан Консорциум лингвистических университетов Российской Федерации и Республики Беларусь. Также вуз готовится к открытию хаба Шанхайской организации сотрудничества, что на сегодняшний день является стратегически значимым событием при реализации университетом государственной международной политики».

По словам ректора, вуз также старается радовать абитуриентов, студентов, педагогов креативными событиями в коллаборации с партнёрами НГЛУ.

«Мы благодарны нашим партнёрам из «СИТИКАРД» за творческий, неформальный подход к работе: это здорово, что нижегородцы имеют возможность узнавать о значимых для города и региона событиях через такой необходимый и удобный сервис как транспортная карта, - отмечает ректор НГЛУ Жанна Никонова. – 100 экземпляров транспортной карты будут подарены лучшим студентам вуза и молодым учёным НГЛУ- и это то, что можно назвать патриотизмом в действии».

СПРАВКА

Компания «СИТИКАРД» – первый аккредитованный оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Нижегородской области. Система работает с транспортными картами и бесконтактными банковскими картами международных платёжных систем и национальной платежной системы «Мир». Система позволяет производить безналичную оплату проезда на всех видах пассажирского транспорта, оплачивать парковки и пользоваться другими городскими услугами. Каждый месяц в процессинге системы регистрируется более 25 млн. поездок, для пассажиров выпущено более 1,2 млн. носителей транспортного приложения «Ситикард», из них более 650 тысяч - персональные транспортные карты.