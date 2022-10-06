Консервация фонтанов на зиму началась в Нижегородском районе Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Работы по консервации фонтанов на зиму начались в Нижегородском районе. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

По данным ведомства, уже отключили три гидротехнических сооружения, обслуживание которых проводит подрядчик. Это фонтаны на Нижневолжской набережной, площади Маркина и в Чернопрудском сквере.

Комплекс мероприятий, которые выполняет подрядная организация по подготовке сооружений к зиме, включает слив воды, демонтаж насосов, насадок, светильников и системы электронного управления объектов. Также будет проведена очистка труб и поверхностей фонтанов. После этого сооружения укроют на зиму защитными конструкциями.

Напомним, «Комсомолка» собрала топ-5 самых красивых фонтанов Нижнего Новгорода.