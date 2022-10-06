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Общество6 октября 2022 16:50

25-летней жительнице Воротынского района грозит штраф за дискредитацию ВС России

Материалы следствия направлены в районный суд
Анастасия СТЕПАНЕНКО
25-летней жительнице Воротынского района грозит штраф за дискредитацию ВС России

25-летней жительнице Воротынского района грозит штраф за дискредитацию ВС России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 25-летнюю жительницу Воротынского района составлен протокол за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники полиции Воротынского района установили причастность девушки к призывам, которые дискредитировали ВС России. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

По данным министерства, материалы дела будут рассмотрены Воротынским районным судом.

Нарушительнице грозит штраф в размере от 30 тысяч рублей.

Напомним, 59 протоколов за дискредитацию российской армии было составлено в Нижегородской области за прошедшие полгода.