Реставрация музея-заповедника в Большом Болдине планируется к 225-летию Пушкина ФОТО: телеграм-канал Олега Берковича

Музей-заповедник в Большом Болдине планируют привести в порядок к 225-летию Пушкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель Губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Противоаварийные работы начинаются на пяти объектах на территории усадьбы. Это горбатый мостик, мостик у вишнёвой аллеи, господская кухня, баня, господский дом в селе Львовка. Приводить эти объекты в порядок будут к лету 2023 года.

– После ремонта инфраструктуру наполним жизнью. Сейчас разрабатывается концепция новых экспозиций в болдинской и львовской усадьбах, – отметил Олег Беркович.

Кроме того, планируется программа мероприятий. Пройдет не только традиционный слет литераторов, но и новые фестивали для всех, кто любит и ценит поэта.