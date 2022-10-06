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Общество6 октября 2022 16:05

Реставрация музея-заповедника в Большом Болдине планируется к 225-летию Пушкина

Пять объектов на территории усадьбы поэта приведут в порядок
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Реставрация музея-заповедника в Большом Болдине планируется к 225-летию Пушкина ФОТО: телеграм-канал Олега Берковича

Реставрация музея-заповедника в Большом Болдине планируется к 225-летию Пушкина ФОТО: телеграм-канал Олега Берковича

Музей-заповедник в Большом Болдине планируют привести в порядок к 225-летию Пушкина. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель Губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Противоаварийные работы начинаются на пяти объектах на территории усадьбы. Это горбатый мостик, мостик у вишнёвой аллеи, господская кухня, баня, господский дом в селе Львовка. Приводить эти объекты в порядок будут к лету 2023 года.

– После ремонта инфраструктуру наполним жизнью. Сейчас разрабатывается концепция новых экспозиций в болдинской и львовской усадьбах, – отметил Олег Беркович.

Кроме того, планируется программа мероприятий. Пройдет не только традиционный слет литераторов, но и новые фестивали для всех, кто любит и ценит поэта.