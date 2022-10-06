Нижегородцы привели в порядок берега речки Левинка в Московском районе Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Волонтеры, школьники, члены попечительского совета и сотрудники администрации Московского района привели в порядок берега речки Левинка. Они убрали мусор и высадили туи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Левинка протекает в Нижнем Новгороде сразу через три района: Московский, Канавинский и Сормовский. Участники попечительского совета считают, что речка может стать местом отдыха для горожан всех возрастов.

– У нас в районе особое отношение к реке Левинка. За три дня здесь будет высажено порядка 40 различных деревьев и кустарников. Наши школьники активно участвуют, спасибо им за это, – сообщил первый заместитель главы администрации Московского района Олег Сокуров.

– Я уверен, что местные жители будут заботиться о новых зеленых насаждениях. Именно они проявили инициативу. Очень приятно, когда люди приезжают на наши мероприятия из разных мест. Приезжают из Автозаводского района, из Верхних Печер, на своих машинах привозят родственников, детей, которым подают хороший пример, – рассказал координатор движения «Счастливый Нижний Новгород» Евгений Панкратов.