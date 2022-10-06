Четыре камеры начнут фиксировать непристегнутый ремень и выключенный ближний свет фар в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре камеры начнут фиксировать непристегнутый ремень безопасности и выключенный ближний свет фар в городе Бор и в Дивееве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

Три камеры будут фиксировать нарушения в городе Бор, еще одну камеру установят по тому же принципу в Дивееве.

По данным «Центра развития транспортных систем» в городе Бор камеры находятся в деревне Коринка в районе дома №57а, на Стеклозаводском шоссе около дома №13 и на улице Интернациональной у пересечения с домом №1 по улице Березовой.

В Дивееве комплекс фотовидеофиксации будет работать в районе дома №75 по улице Арзамасской.

Камеры будут фиксировать нарушение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности и выключенный ближний свет фар. Контроль этих правил поможет снизить риск аварийных ситуаций на данных участках и обеспечит безопасность движения на дорогах.

Ранее сообщалось, что комплекс, который может установить отсутствие ремня безопасности, стал для Бора первым. Новая камера находится на улице Горького.