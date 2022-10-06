16 млн рублей потратят на снос аварийного дома на улице Керченской в Нижнем Новгороде

Снос аварийного и расселённого дома №9 на улице Керченская в Канавинско мрайоне Нижнего Новгорода обойдется в сумму свыше 16 миллионов рублей. Выполнить работы по демонтажу необходимо будет до 15 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В настоящее время объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика. Заявки можно присылать до 14 октября, результаты огласят 18 октября.

Помимо сноса здания, так планируется перекладка водопроводной линии, расположенной в подвале аварийного дома. В перечень работ также входит уплотнение грунта на месте снесенного дома, уборка строительного мусора и обустройство газона. Деньги на эти цели поступят из городского бюджета.

Напомним, ранее мы писали, что объект культурного наследия регионального значения «Дом А. Штерновой» частично обрушился в Нижнем Новгороде. Старинный особняк находится на улице Грузинской, 35.

Также сообщалось о сносе аварийного дома №8 на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Сейчас дом отключен от коммуникаций, после сноса будет вывезен мусор и спланирована территория.

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