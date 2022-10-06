В Дзержинске стартовал проект «Город равных возможностей» для детей с ОВЗ

С нового учебного года в Дзержинске начались занятия в рамках пилотного проекта «Город равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они проходят на базе четырех учреждений дополнительного образования – Эколого-биологического центра, Центра художественных ремесел, Дворца детского творчества и Станции юных техников. В проекте уже принимают участие более 300 юных дзержинцев.

Всего на сегодняшний день разработаны и запущены 8 адаптированных программ, предназначенных специально для детей с ОВЗ. Занятия проходят как в учреждениях, так и на базе школ и детских садов, где есть классы и группы для особенных детей.

«В Дзержинске уже давно ведется инклюзивная работа с детьми и подростками, но специальные программы именно для детишек с ограниченными возможностями здоровья мы запустили впервые. Аналогов проекта в России нет, поэтому для его разработки привлекали педагогов, работающих с детьми с ОВЗ уже не один десяток лет. В рамках пилотного проекта некоторые учителя прошли дополнительное обучение. Нам важно, чтобы они не только проводили занятия, но и показывали родителям и самим детям первые результаты их труда, организовывали выставки детских работ, хвалили за первые успехи. Для них это очень важно, особенно в начале пути. В декабре подведем промежуточные итоги», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В Эколого-биологическом центре Дзержинска ребята и их родители могли выбрать одну из двух программ: естественнонаучную «Мой дом за окном» или социально-гуманитарную «Удивительный мир», обе – для учащихся от 5 до 9 лет. Занятия проходят в помещении Центра на улице Бутлерова, в детских садах №№ 56 и 145 и школах №№ 9 и 40.

«На занятиях мы с ребятами в игровой форме, через «потрогать», «посмотреть», «понюхать» изучаем окружающий мир, живую и неживую природу. Мы пробуем работать с простейшим и более сложным оборудованием: лупами, увеличительными стеклышками, электронными микроскопами. Сегодня, например, рассматривали осенние листья. Конечно, детям очень нравится общаться с нашими питомцами в живом уголке, ухаживать за ними и выращивать для них корм в наших тепличках. Наша задача – не учить их теории, хотя это тоже важно, а дать им как можно больше практики, чтобы они почувствовали и ощутили этот мир», – рассказала педагог дополнительного образования Эколого-биологического центра, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации Ирина Морозова, преподающая программу «Мой дом за окном». Общий стаж ее работы с детьми с ОВЗ составляет 35 лет.

Единственной программой проекта технической направленности является полигональное моделирование на Станции юных техников. 47 детей занимаются на базе самой Станции и еще 33 – ученики начального звена и одного 5 класса – в школе № 29. Прежде всего ребята учатся осмысливать образы знакомых предметов и осваивают технологию моделирования в плоскости и объеме, работая с бумагой.

Также три программы работают в Центре художественных ремесел: «Мой друг этикет» социально-гуманитарной направленности и «Волшебная палитра» и «Чудеса в ладошках» – художественной. Еще две программы – «Умей-ка» и «Ручной труд» – разработали педагоги Дворца детского творчества. На занятиях дети занимаются прикладным творчеством: рисуют в различных техниках, делают аппликации, лепят из пластилина, работают с природными материалами, тканями, изучают принципы композиции и т.д. Кроме того, скоро во Дворце будет запущена социально-гуманитарная программа «Я познаю мир».

Напомним, информация обо всех направлениях проекта «Город равных возможностей» доступна на сайте Навигатор.