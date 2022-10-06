Карим Ибрагимов принял участие в выездном совещании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области

5 октября 2022 года депутат городской Думы Нижнего Новгорода Карим Ибрагимов принял участие в выездном совещании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного Собрания Нижегородской области.

На мероприятии присутствовали депутат регионального Законодательного Собрания, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, депутаты регионального Законодательного Собрания Владимир Солдатенков и Вадим Пичугин, глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

Участники выездного мероприятия осмотрели площадку в Автозаводском районе, где планируется провести комплексное благоустройство. Им был представлен проект застройки территории в границах улиц Лескова, Южное шоссе и Янки Купалы.

По словам Карима Ибрагимова, это позволит решить сразу две важнейшие для города задачи по строительству нового комфортного жилья и расселению ветхого фонда. Немаловажным, по мнению депутата, является и то, что проектом предусмотрено строительство на данной территории социальной инфраструктуры.

«Считаю абсолютно верным решение рассматривать в качестве территорий под застройку участки, на которых до сих пор стоят ветхие дома, возведенные в середине прошлого столетия. Это морально устаревшее жилье, самое время вместо него построить современные, качественные, комфортные дома с благоустроенной вокруг них территорией, соответствующей запросам современного горожанина», – сказал Карим Ибрагимов.