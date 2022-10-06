Нижегородский ТЦ «РИО» эвакуировали из-за сообщения о минировании 6 октября ФОТО: телеграм-канал «Нижний №1»

ТЦ «РИО» эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о минировании 6 октября 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».

Посетителей и сотрудников ТЦ «РИО» экстренно вывели из здания после поступления сообщения о минировании. На место выехали сотрудники полиции и МЧС. В правоохранительных органах информацию по данному случаю пока не предоставили.

Эвакуация произошла в обеденное время.

По словам очевидцев, всех запустили внутрь торгового центра примерно через 15 минут.

Напомним, 23 сентября посетителям и сотрудника торгового центра «Республика» в Нижнем Новгороде пришлось поволноваться – там неожиданно для всех сработала пожарная сигнализация. По громкоговорителю сообщили о пожарной тревоге и массовой эвакуации, людей попросили покинуть помещение через ближайший аварийный выход.