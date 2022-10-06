Девятиклассник пришел в лицей Дзержинска с оружием Фото: Иван ВИСЛОВ

Ученик девятого класса пришел на занятия в лицей №21 города Дзержинск с оружием. Об этом сообщается в телеграм-канале «Репортер и время».

Мальчик принес в учебное заведение спортивный пистолет, который до этого отремонтировал. Он собирался отдать оружие своему другу. Никакого злого умысла он не придерживался.

По данным, опубликованным на канале, одноклассники мальчика сообщили директору о том, что подросток принес на занятия пистолет. Директор вызвал сотрудников полиции.

Известно, что спортивный пистолет предназначен для стрельбы на дистанции 25 метров. Он может быть как пневматическим, так и огнестрельным.

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