Подготовку кадров для цифровой педагогики обсудили в Мининском университете

“Подготовка педагогических кадров для цифровой педагогики” - встреча под таким названием прошла 5 октября в “Точке кипения” Мининского университета.

Участниками стратегической сессии стали первый проректор - заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, руководитель проектного офиса ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» Галина Соломонова, а также представители педагогического сообщества - директора школ и учителя.

Во время встречи её участники обсудили совместную проектную деятельность. Кроме того, поднимались вопросы внедрения цифровых технологий на разных ступенях подготовки как студентов педагогических вузов, так и действующих педагогов.

- В первую очередь, мы ждем обратную связь от педагогов, именно они подскажут нам, в каком формате современному учителю наиболее комфортно получать цифровые компетенции, - сказал первый проректор - заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев. - Со своей стороны хотел бы выразить благодарность Мининскому университету и отдельно Нижегородской области за поддержку и готовность участвовать в апробации проекта.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков осбо отметил, что нижегородский вуз готов стать центром цифровой трансформации педагогического образования страны через реализацию проекта “Педагог в цифровой среде”:

- Наш проект уже вышел на федеральный уровень, был поддержан Министром Просвещения Сергеем Кравцовым, - сказал он. - С поддержкой министерства, наших партнеров, образовательных учреждений и педагогического сообщества, а также используя инфраструктуру вуза - Технопарк и Кванториум - мы уже делаем первые шаги по трансформации педагогического образования.

Проект “Педагог в цифровой среде” реализуется при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. На площадках нижегородских школ и на базе Мининского университета будет проходить апробация образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также программ дополнительного образования и курсов повышения квалификации для педагогов.

- Цифровая среда - это наша повседневная реальность. Поэтому кадры, которые готовят наши образовательные организации, должны обладать соответствующими компетенциями. Мы очень рады, что в нашем регионе есть очень сильный педагогический вуз, который успешно решает эту задачу. Спасибо ректору и всему коллективу вуза за плодотворное сотрудничество!, - отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Также в рамках страстессии обсуждались вопросы по развитию олимпиадного движения школьников и дополнительному образованию в младших классах.

Напомним, в июне текущего года Мининский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Иннополис. Это событие стало стартом проекта “Педагог в цифровой среде”.