Картинг для людей с ограниченными возможностями планируют открыть в Нижнем Новгороде. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Картинг для людей с ограниченными возможностями может появиться в Нижнем Новгороде. Такое отделение планируют открыть на базе одной из спортивных школ города – такая возможность обсуждалась на встрече мэра Юрия Шалабаева с нижегородским автоблогером Максимом Гончаровым, автором и создателем проекта «Человек с ограниченными возможностями здоровья - не ограничен». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Мне бы хотелось, чтобы в Нижнем была секция для занятий автоспортом для людей с ОВЗ. Лично знаю, что проблемы со здоровьем не являются помехой для любви к машинам и картингу. А кто-то и сам даже может сесть за руль под присмотром инструктора. Мне бы хотелось поддержать таких людей, помочь им заниматься тем, чем нравится. Конечно, одному это сложно реализовать, поэтому мне было очень важно, чтобы о моей идее узнал глава нашего города. Теперь ещё больше сил и вдохновения, - сказал Максим Гончаров.

Глава города отметил, что предложение по развитию картинга для разных групп населения Нижнего Новгорода очень актуально. Этим смогут заниматься люди разного возраста и подготовки.

- Нижегородские спортсмены показывают высокие результаты на различных соревнованиях, и мы должны только поддерживать такие успехи, делая спорт привлекательным для желающих им заниматься, - добавил Юрий Шалабаев.