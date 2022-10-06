Ведущий Первого канала раскритиковал чиновницу, угрожавшую мобилизованному нижегородцу Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Ведущий Первого канала Артем Шейнин раскритиковал чиновницу из нижегородского города Кулебаки, которая угрожала мобилизованному мужчине. Своим мнением он поделился в эфире программы «Время покажет» (16+) 5 октября.

Напомним, настоящий скандал разгорелся в Нижегородской области на днях и вышел далеко за пределы региона. Начальник отдела культуры администрации Кулебак Светлана Новикова угрожала мобилизованному мужчине в личной переписке. Причиной этому стал рассказ парня о проблемах с доставкой их команды в сборный пункт в Клинцах Брянской области и просьба о помощи деньгами. Самое мягкое из прозвучавшего – угроза отправки мужчины домой как дезертира и позор.

Ведущий Первого канала выразил крайнее недовольство комментариями чиновницы в адрес мобилизованного нижегородца.

– С этим должен кто-то работать. Этой традиции не один десяток лет, – прокомментировал переписку Артем Шейнин.

После этого конфликта глава Кулебакского района Валерий Юрасов назначил служебную проверку по факту угроз своей подчинённой в адрес одного из мобилизованных, в итоге чиновница была уволена.

Артем Шейнин отметил оперативную работу Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который посетил две воинские части в Брянской области, где находятся мобилизованные нижегородцы.

Как сообщалось ранее, первые партии мобилизованных нижегородцев отправились в зону специальной военной операции 29 сентября.