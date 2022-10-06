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Общество6 октября 2022 11:23

Ведущий Первого канала раскритиковал чиновницу, угрожавшую мобилизованному нижегородцу

Артем Шейнин отметил реакцию губернатора Глеба Никитина
Павел МАЙОРОВ
Ведущий Первого канала раскритиковал чиновницу, угрожавшую мобилизованному нижегородцу

Ведущий Первого канала раскритиковал чиновницу, угрожавшую мобилизованному нижегородцу

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Ведущий Первого канала Артем Шейнин раскритиковал чиновницу из нижегородского города Кулебаки, которая угрожала мобилизованному мужчине. Своим мнением он поделился в эфире программы «Время покажет» (16+) 5 октября.

Напомним, настоящий скандал разгорелся в Нижегородской области на днях и вышел далеко за пределы региона. Начальник отдела культуры администрации Кулебак Светлана Новикова угрожала мобилизованному мужчине в личной переписке. Причиной этому стал рассказ парня о проблемах с доставкой их команды в сборный пункт в Клинцах Брянской области и просьба о помощи деньгами. Самое мягкое из прозвучавшего – угроза отправки мужчины домой как дезертира и позор.

Ведущий Первого канала выразил крайнее недовольство комментариями чиновницы в адрес мобилизованного нижегородца.

– С этим должен кто-то работать. Этой традиции не один десяток лет, – прокомментировал переписку Артем Шейнин.

После этого конфликта глава Кулебакского района Валерий Юрасов назначил служебную проверку по факту угроз своей подчинённой в адрес одного из мобилизованных, в итоге чиновница была уволена.

Артем Шейнин отметил оперативную работу Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который посетил две воинские части в Брянской области, где находятся мобилизованные нижегородцы.

Как сообщалось ранее, первые партии мобилизованных нижегородцев отправились в зону специальной военной операции 29 сентября.