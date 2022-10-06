Нижегородку хотят отправить в психбольницу после гибели годовалого ребенка в ванной

Женщина оставила без присмотра детей в ванной, и это закончилось трагедией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 33-летняя женщина, которая не доглядела за годовалым ребенком, в результате чего он утонул в ванне. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Напомним, этот чудовищный инцидент произошел 15 сентября в квартире одного из домов по Бульвару 60 Лет Октября. Женщина решила искупать двоих детей, наполнила ванну водой и посадила туда малышей. В какой-то момент она вышла из квартиры, а когда вернулась, годовалая девочка не подавала признаков жизни.

Через два дня после случившегося СК завел уголовное дело. Женщину будут судить сразу по двум статьям - «Причинение смерти по неосторожности» и « Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии». Суд будет рассматривать дело о применении к обвиняемой принудительных мер медицинского характера.

Судебное заседание назначено на 10 октября.