В Дзержинске проводили солдат, призванных по частичной мобилизации

6 октября в Дзержинске проводили на службу группу мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Торжественная церемония прошла с участием их родных, близких и друзей, главы города Дзержинска Ивана Носкова и военного комиссара городского округа Дзержинск и Володарского района Игоря Ануфриева.

«Ребята, не буду вам говорить громких слов, вас не нужно агитировать, рассказывать о любви к своей стране. Вы уже пришли по повестке, когда вас позвала Родина, вы уже здесь, в этом зале, вместе с семьями. Служите честно, будьте смелыми и достойно выполняйте задачи, которые будут перед вами поставлены. Ради ваших близких, ради нашего общего будущего и будущего наших детей. Помните, что вы родом из города, который носит почетное звание «Город трудовой доблести», и что заслужено оно трудом наших дедов и прадедов. Как много лет назад было, так пусть будет и сейчас. Берегите себя и возвращайтесь скорее домой!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Большая часть мобилизованных в Дзержинске – это добровольцы, пришедшие в военкомат по собственной воле в первые дни после объявления мобилизации.

«Я десантник, 19 лет назад в течение 8 месяцев служил в Чечне. Когда объявили мобилизацию, вопроса о том, идти или не идти, просто не было. В этот момент я должен быть там. И другим ребятам хочу сказать: защита Родины – это наше с вами общее дело, и сейчас нам всем нужно встать за Россию. Победа все равно будет за нами!» – поделился житель Дзержинска Евгений перед отправкой.

Проводить военнослужащих пришли также жители города Дзержинска, члены военно-патриотического движения «Юнармия», председатель регионального общественного фонда поддержки спорта и спецподразделений МВД Нижегородской области «Поволжье», ветеран боевых действий Дмитрий Лытов и помощник благочинного Воскресенского округа по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Арсений Семенов. В подготовке и проведении мероприятия активное участие приняли волонтеры #МЫВМЕСТЕ.

После церемонии солдаты отправились на автобусах к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров Вооруженных сил РФ.