Дороги, поврежденные при строительстве трассы М-12 в Нижегородской области, будут восстановлены

4 октября во время «круглого стола» депутаты Законодательного собрания депутаты обсуждали состояние некоторых дорог в регионе. Фото: пресс-служба ЗСНО

Поврежденные при строительстве трассы Москва – Нижний Новгород – Казань участки нижегородских дорог будут отремонтированы. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

4 октября во время «круглого стола» депутаты Законодательного собрания, члены правительства и дорожно-строительные организации обсуждали содержание автомобильных дорог в городе Кулебаки, предварительно осмотрев все объекты дорожного движения.

На территории Нижегородской области с 2021 года реализуется крупнейший в России проект по строительству скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, в связи с чем из-за движения большегрузов со строительными материалами возросла нагрузка на дорожную сеть. Речь идет о дорогах в восьми районах Нижегородской области.

-На сегодняшний день у нас есть фото и видеофиксация дорожного полотна, где проезжали большегрузы, с их номерами и грузоподъемностью. К этой работе мы также подключили глав администраций. Конечно, мы хотим, чтобы поврежденные участки быстрее были отремонтированы, - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков

В ходе заседания было решено составить документ совместно с ГК «Российские автомобильные дороги» для ремонта поврежденных участков дорог Нижегородской области, с указанием объемов работ и сроков проведения.

Также было принято решение возобновить строительство автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас на участке обхода города Кулебаки.

Кроме того, по информации профильного министерства, планом работ на 2023 год предусмотрена ликвидация колейности на участке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас в городе Кулебаки протяженностью 15 км. На выполнение работ уже заключен государственный контракт.