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Новости компаний6 октября 2022 9:40

Сотрудники филиала «Нижновэнерго» поздравили своих коллег с Днем пожилого человека

Источник:kp.ru

1 октября филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» традиционно принял участие в мероприятии, приуроченному к Дню пожилого человека. Сотрудники поздравляли своих коллег, находящихся на пенсии – тех, кто стоял у истоков и внес большой вклад в развитие компании.

Каждое поколение проходит свой уникальный жизненный путь, передает своим преемникам бесценный профессиональный опыт, учит стойкости и мужеству в решении задач, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь. За это и благодарили сегодня энергетики своих предшественников.

«Наши коллеги, которых мы сегодня чествуем, создавали историю нашего предприятия и остаются его неотъемлемой частью. Человек, вложивший душу в работу, будет всегда ей верен, поэтому и сейчас, находясь на пенсии, они постоянно демонстрируют неравнодушие и заинтересованность. Мы этому очень рады, ведь профессионалы бывшими не бывают», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.