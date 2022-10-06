Сотрудники филиала «Нижновэнерго» поздравили своих коллег с Днем пожилого человека

1 октября филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» традиционно принял участие в мероприятии, приуроченному к Дню пожилого человека. Сотрудники поздравляли своих коллег, находящихся на пенсии – тех, кто стоял у истоков и внес большой вклад в развитие компании.

Каждое поколение проходит свой уникальный жизненный путь, передает своим преемникам бесценный профессиональный опыт, учит стойкости и мужеству в решении задач, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь. За это и благодарили сегодня энергетики своих предшественников.

«Наши коллеги, которых мы сегодня чествуем, создавали историю нашего предприятия и остаются его неотъемлемой частью. Человек, вложивший душу в работу, будет всегда ей верен, поэтому и сейчас, находясь на пенсии, они постоянно демонстрируют неравнодушие и заинтересованность. Мы этому очень рады, ведь профессионалы бывшими не бывают», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.