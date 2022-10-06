Росбанк вступил в новую эру своих возможностей с новыми логотипом и бренд-платформой

Росбанк представил новый логотип и новую бренд-платформу.

«В мае 2022 года Росбанк вступил в новую эру своего развития: новый акционер, новые вызовы, новые возможности. Мы убеждены, что этот стратегический шаг был лучшим решением для обеспечения непрерывности деятельности Росбанка, для клиентов и сотрудников. Мы не просто меняемся, мы меняемся к лучшему. Те серьезные перемены, которые мы сегодня переживаем вместе с нашими клиентами и всем рынком, требуют не просто быстрой адаптации, но и новых, проактивных подходов в бизнесе. Обновлённый бренд Росбанка — маркер происходящих изменений — открытый, самодостаточный, лаконичный, устремленный в будущее, но берущий начало в настоящем. Открывающий двери в мир новых, «настоящих возможностей» – это основа нашей новой бренд-платформы», - подчеркнул председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Новое позиционирование Росбанка включает в себя несколько основных элементов:

Антихрупкость - с момента своего образования Росбанк прошел через многое и продолжает активно развиваться, оставаясь надежным финансовым партнером для россиян. Вызовы научили нас антихрупкости - умению не просто держать удар, а адаптироваться и становиться лучше в ответ на трудности. Высокие стандарты работы позволяют Росбанку быть готовым к переменам.

Серьезное и ответственное отношение к деньгам – клиенты Росбанка в первую очередь ценят надежность своего финансового партнера, его универсальность и взвешенность предложений (продуктовых, структурных, стратегических). Росбанк поможет быть готовыми к вызовам и извлекать выгоду из любых жизненных ситуаций, обеспечив надежными, эффективными и ответственными финансовыми решениями в настоящем, чтобы они смогли увереннее смотреть в будущее.

Эффективное настоящее - любое «завтра» начинается «сейчас» и на любое событие можно отреагировать продуктивно, выйдя из него на позиции лидера. Мы не можем предугадать будущее, но мы уверены - чтобы его обеспечить, нужно уверенно действовать в настоящем.

В новом логотипе вместо фирменного знака сделан акцент на имени «росбанк», сущности и ценности которого неизменны во все периоды истории бренда.

«В разработке нового логотипа и бренд-платформы для нас было крайне важно сохранить ДНК нашего бренда, одновременно продемонстрировав устремление в будущее. В новом логотипе мы отказались от фирменного знака, сделав основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры «б» активного красного цвета. Он символизирует энергию движения в будущее и стремление к развитию. Строчное, насыщенное и плотное начертание логотипа, а также строгий и глубокий синий цвет призваны подчеркнуть опыт и богатство возможностей вместе с открытостью и дружелюбностью бренда», - отметила директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей.

Комментирует директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова:

«В Нижнем Новгороде помимо офисов обслуживания клиентов находится западный хаб Росбанка, в котором работают более 1200 сотрудников, поэтому для нас особенно важны новые акценты в позиционировании банка. Мы уверены, что новый бренд позволит нам достичь успехов не только в Нижегородской области, но и по всей России».

Наименование Росбанк по-прежнему является «зонтиком» для семейства брендов Группы: «Росбанк Дом», «Росбанк Авто», «Росбанк Капитал», «Росбанк Страхование», «Росбанк Лизинг», «Росбанк Факторинг», «Росбанк Трейдинг», «Росбанк Депозитарий», «Росбанк Премиум», «Росбанк L’Hermitage Private Banking», «Росбанк Смарт», «Росбанк CIB». Центральное место в новой архитектуре поддержано визуальным языком логотипов суббрендов. Одновременно положение всех суббрендов выровнено в фирменном стиле, убрана излишняя вариативность. Демократичный, открытый подход получил продолжение в айдентике суббрендов. Логотипы стали универсальнее, ближе друг к другу, что символизирует еще большую синергию всех направлений бизнеса внутри Группы.

Все подробности о новой бренд-платформе Росбанка вы можете узнать на сайте.