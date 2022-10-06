Водитель, протащивший по дороге полицейского, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде Фото: СУ СКР по Нижегородской области

49-летний нижегородец обвиняется в применении насилия над полицейским. Он протащил по автодороге правоохранителя при исполнении. Водитель предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Следователь СО по Приокскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Он обвиняется в преступлении по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».

По данным ведомства, ночью 27 июля 2022 года обвиняемый был пьян во время вождения автомобиля «Hyundai Tucson». Инспектор ДПС ГИБДД ГУВД России по Нижегородской области остановил мужчину на проспекте Гагарина и зафиксировал управление транспортным средством в нетрезвом виде. Полицейский отстранил мужчину от вождения. Но тот, решив скрыться, вернулся к машине. Тогда представитель органа власти, подойдя к двери водителя, потребовал от него прекратить движение и выйти из автомобиля. Но реакцией обвиняемого стало нанесение вреда здоровью представителю власти при исполнении. Он наехал на правоохранителя и протащил его по автодороге около 25 метров.

Потерпевшего доставили в больницу, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Обвиняемый частично признал свою вину в данном преступлении и был заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.