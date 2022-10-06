Семь нижегородских учителей музыки получили премии Минкульта России Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь нижегородских преподавателей получили премии Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным Минкульта, в 2022 году премирование прошло впервые. Далее награды будут присуждать ежегодно.

Есть ряд критерий, которые рассматриваются комиссией Министерства культуры РФ при выборе кандидатов для награждения. На присуждение премии могут рассчитывать учителя, чей стаж работы составляет не менее трех лет. Комиссией министерства были рассмотрены разработка и внедрение авторских методов преподавания, а также успехи учеников и участие педагогов в различных конкурсах и концертах.

В Нижегородской области премии были присуждены преподавателям организаций дополнительного образования Эдуарду Заботкину из города Кулебаки, Александру Пунько из города Павлово, Наталии Шуваловой из Нижнего Новгорода.

Также премии получили Анастасия Богданович (преподаватель по специальности «Фортепиано» Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева), Татьяна Бочкова (преподаватель Нижегородской государственной консерватории имени М.И.Глинки: профессор кафедры истории музыки), Венедикт Пеунов (доцент кафедры народных инструментов), Александр Рыбин (профессор кафедры специального фортепиано).

– Нижегородское музыкальное образование по праву считается одним из лучших в стране. У нас работают очень сильные и профессиональные педагоги, воспитавшие много талантливых музыкантов. Они вкладывают душу в свою работу, – сказал Глеб Никитин. – От всей души поздравляю с получением премии и желаю новых творческих успехов!