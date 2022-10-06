Жители Кстовского района выступили против строительства нового цинкового цеха

Жители Кстовского района выступили против строительства нового цеха цинкового завода «НижЦинк». Люди опасаются, расширение производства в непосредственной близости от жилых домов негативно скажется на здоровье населения. О проблеме рассказала активистка Елена Ш. в группе «Подслушано Ждановский» ВКонтакте.

- Это одно из самых вредных предприятий в мире, и оно оказалось у нас «под окнами», наряду кофеобжарочным заводом, от которого периодически несет горелыми калошами. Уровень загрязнения окружающей среды вредными выбросами уже сейчас превышает нормы, а что будет, и представить страшно! Отравление организма парами цинковых отходов приводит к онкологическим заболеваниям, - говорится в сообщении.

Сейчас инициативная группа собирает подписи против строительства нового цеха.

Завод горячего цинкования «НижЦинк» начал работать в Кстовском районе в 2017 году. Он расположен вблизи коттеджных поселков Опалиха, Малая Ельня и Ждановский, где продолжается активная застройка.

Напомним, вблизи Нижнего Новгорода уже есть одно крупное производство, которое стало причиной жалоб местных жителей – это ставшие знаменитыми теплицы по выращиванию огурцов и томатов на Бору. По ночам от них исходит мощное свечение и сильные вибрации, что не дает спокойно отдыхать жителям окрестных деревень. Результатом обращений в многочисленные инстанции стала приостановка работы теплиц по решению суда.