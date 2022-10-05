Группу мобилизованных проводили в Дзержинске 5 октября. Фото: администрация Дзержинска

Группу мобилизованных молодых людей проводили в Дзержинске Нижегородской области сегодня, 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города химиков.

Отмечается, что призваны были жители Дзержинска и Володарска, отслужившие в армии и имеющие военный опыт, а также требуемую военно-учётную специальность.

Помимо их семей, в проводах участвовали мэр Дзержинска Иван Носков, глава Володарского района Геннадий Щанников, депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов, председатель Гордумы Виктория Николаева и военный комиссар городского округа Дзержинск и Володарского района Игорь Ануфриев.

– Вряд ли кто-то из нас с вами думал, что когда-нибудь в нашей жизни будет такой момент. Мы просто жили в нашей стране, работали, дружили, создавали семьи, воспитывали детей. Мы развивали свой город, гордились своим прошлым, строили будущее. Но случилось то, что случилось, – сказал Иван Носков.

Он подчеркнул, что сейчас россиянам требуется помощь и защита. Мэр Дзержинска также пообещал не оставлять семьи мобилизованных без поддержки, пока их кормильцы выполняют свой воинский долг.

– Поможем родителям, детям, жёнам. Они остаются в Дзержинске, в "Городе трудовой доблести", и наши задачи понятны – работать, жить, воспитывать детей по совести, гордиться нашими защитниками, – добавил Иван Носков. – Берегите себя, возвращайтесь с победой и помните: мы вас ждём, вы нам нужны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что беременная двойней жительница Дзержинска просит вернуть домой мобилизованного мужа. Семейная пара уже воспитывает одного ребёнка.