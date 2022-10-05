В Нижнем Новгороде стали производить духовые музыкальные инструменты мирового уровня Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Московский реставрационно-производственный центр ООО "Ателье Гончарова" стал производить духовые музыкальные инструменты в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в нижегородском региональном правительстве.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что производство музыкальных инструментов требует огромного мастерства и слаженности всех процессов.

– В регионе есть серьёзный запрос на обновление материальной базы в профильных образовательных организациях. Знаю это по поездкам в районы области. Теперь мы сможем работать над приобретением инструментов нижегородского производства, – добавил губернатор.

Отмечено, что полный цикл выпуска фаготов уже налажен, кроме того, продолжаются опытно-конструкторские работы по производству гобоев и тромбонов. В год планируется производить около 1 500 готовых инструментов.

– Основными клиентами являются музыкальные школы, колледжи, театры, симфонические оркестры и другие организации, – пояснили в правительстве Нижегородской области. – Инвестиции в проект достигают 130 миллионов рублей.

В процессе реализации проекта появились 22 новых рабочих места, а в ближайшее время появится ещё 28.