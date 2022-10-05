В Дзержинске обезвредили снаряд времён ВОВ. Фото: Управление Росгвардии по Нижегородской области

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны, найденный при производстве земляных работ на территории одного из предприятий города Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Отмечено, что найденный снаряд был идентифицирован как 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны со следами коррозии. Его вывезли на полигон и уничтожили, соблюдая все требования безопасности.

В нижегородском Управлении Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов требуется сообщить о них в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженными предметами, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.