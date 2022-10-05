Ошибочно мобилизованного студента из Воротынца вернули домой

Мобилизованного по ошибке студента из Нижегородской области вернули домой. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ по региону.

Отмечено, что ошибочно мобилизованный Кирилл Евграфов проходил срочную службу в 2020-2021 годах. В боевых действиях он не участвовал, контракт на продолжение службы не подписывал. Демобилизовавшись, Кирилл поступил на очную форму обучения в филиал Нижегородского государственного инженерно-экономического университета в Воротынце. В сентябре этого года молодой человек перешёл на второй курс. Высшее образование он получает впервые.

23 сентября Кириллу пришла повестка в военкомат без прохождения медкомиссии, а также изучения документов, предоставляющих законное право на отсрочку. Студента отправили на подготовку для отъезда в зону специальной военной операции (СВО).

Семья Кирилла Евграфова стала бить тревогу и обратилась в Народный фронт. Сотрудники организации оперативно направили необходимые письма в военную прокуратуру и военный комиссариат Нижегородской области.

– Только после этого в ситуации разобрались и незаконно призванного человека освободили от мобилизации, – рассказала знакомая семьи Евграфовых Надежда.

29 сентября Кирилл Евграфов вернулся в родной посёлок.