Одностороннее движение введут на улице Онежской и на участке улицы Овражной с 26 октября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Одностороннее движение будет введено на улице Онежской и на участке улицы Овражной в Нижнем Новгороде с 26 октября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

В департаменте пояснили, что по улице Онежской двигаться можно будет только в сторону улицы Усилова, а по улице Овражной – в сторону Высоковского проезда. Также в ведомстве подчеркнули, что изменения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей.

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